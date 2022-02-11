В Новосибирске реконструируют коллектор на улице Московской. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Октябрьском районе Новосибирска продолжается реконструкция 255-метрового участка правобережного коллектора. Известно, что на него приходится значительная часть не только городских, но и пригородных стоков. После замены труб коллектор прослужит еще 70 лет — таким образом срок его работы вырастет в 2 раза. Ход работ проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Система водоотведения — жизненно важна для Новосибирска, без ее четкой работы город существовать не может. Правобережный коллектор построен в 1960-70-е годы, он пролегает на глубине 11 метров. Со временем началась эрозия, процессы разрушения ускорились. Чтобы понимать всю важность этого объекта, достаточно представить: если бы произошел обвал на коллекторе, это остановило бы жизнедеятельность значительной территории города — Октябрьского, Первомайского, Советского районов, а также Бердска и Кольцово. Так сложилось исторически, что резервных линий для коллекторов сточных вод в Новосибирске нет. Поэтому так важно реконструировать действующий коллектор, — сказал глава города на выездном совещании.

Известно, что коллектор по улице Московской — часть основного коллектора системы канализации правобережной части Новосибирска. Протяженность этого участка самотечного коллектора составляет 2 километра.

— В рамках первого этапа реконструкции в 2019 году был восстановлен участок коллектора от ул. Грибоедова до ул. Бориса Богаткова длиной более 1 км. Ремонт проводился методом «труба в трубу» с применением полиэтиленовых спиральновитых труб диаметром 1500 мм. Межтрубное пространство заполняли специальным раствором, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Бетонные коллекторы, которые мы сегодня эксплуатируем и вынуждены восстанавливать, были рассчитаны на 30-40 лет эксплуатации. Этот прослужит еще лет 70, не меньше, — рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

В мэрии уточнили, что строительно-монтажные работы и реконструкцию камер коллектора проводит ООО «Современные системы реновации». Завершить работы планируют в июле 2022 года.

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