В Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры 85-летнюю пенсионерку. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Новосибирские пожарные спасли из горящей квартиры 85-летнюю бабушку. ЧП произошло вечером, 10 февраля, на улице Кропоткина в Заельцовском районе города. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— На момент прибытия пожарных квартира на шестом этаже была полностью заполнена дымом. В ходе разведки сотрудники МЧС России в задымленной комнате обнаружили и спасли женщину 1936 года рождения. После чего бригада скорой помощи отвезла пенсионерку в больницу. Бабушке диагностировали отравление продуктами горения, — уточнили подробности в МЧС.

Через 20 минут после приезда пожарные ликвидировали открытый огонь. Известно, что пламя повредило домашние вещи. Площадь возгорания составила 10 квадратов. По предварительны данным, пожар произошел из-за замыкания выключателя в коридоре перед входом в кухню.

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