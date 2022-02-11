В Новосибирск зимой не прилетели свиристели и дрозды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Этой зимой в Новосибирск не прилетели свиристели и дрозды. Из-за этого богатый в этом сезоне урожай рябины остался не тронутым. Почему птицы не прилетели в город, КП-Новосибирск объяснил орнитолог Алексей Яновский.

— В прежние зимы почти каждый год в Новосибирске наблюдалось нашествие свиристелей, прилетающих из более северных регионов на несколько недель, пока на рябинах, ранетках и боярышнике много ягод. В отдельные годы на город налетали и большие стаи дроздов-рябинников, чей гнездовой ареал включает не только всю лесную зону, но и районы вокруг Новосибирска. В разные зимы нашествие свиристелей начиналось в разные сроки. Иногда уже в октябре. Два года назад в конце декабря. Лет 5 назад даже в середине января, когда этих птиц я лично уже не ждал. Нынче несмотря на неимоверно обильный урожай рябины свиристели ожидаемо для меня в Новосибирске не появились до сих пор, — сказал КП-Новосибирск орнитолог.

По словам Алексея Яновского, свиристели не прилетели зимой из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии, где они выводят птенцов. Их гнездование, по словам ученого, прошло безуспешно.

— Сами они кормятся ягодами, но птенцов должны кормить насекомыми. А их ловить и собирать невозможно в условиях сплошного задымления, которое распространилось намного шире самих очагов лесных пожаров. Таким образом, приплода не было, а сеголетки составляют более половины популяции таких птиц. К тому же, изменились вероятно и сроки отлета, и пути сезонной миграции, — добавил эксперт.

Что касается дроздов, то они, по словам орнитолога, всю зиму встречаются в окрестностях Новосибирска, где в пригородных лесах и на садовых участках им хватает ягод рябины.

— Иногда дрозды встречаются на окраинах. Но в центр города они пока не залетают. Хватает корма в пригородах для этих небольших стай дроздов, — пояснил биолог.

При этом еще есть надежда, что свиристели прилетят в Новосибирск весной.

— Весенний пролет свиристелей в Новосибирск обычно наблюдается в период с конца марта и весь апрель. Птицы кормятся ягодами и плодами, вытаявшими из снега, куда они роняли их при суетливой кормежке зимой. Еще есть надежда что в апреле свиристелей будет достаточно для того, чтобы ягоды были сорваны птицами с рябин, — добавил эксперт.

По мнению Алексея Яновского, если ягоды останутся на ветках, это ухудшит эстетику посадок и заблокирует цветение рябин в текущем году.

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