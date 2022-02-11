Портфель розничных кредитов ВТБ в Новосибирской области превысил 140 млрд рублей

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Как сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО,) на ипотеку приходится более половины объема выдач кредитных продуктов частным клиентам. За 2021 год этим инструментом воспользовались около 16 тысяч новосибирских семей, получив в ВТБ на 30% больше жилищных кредитов, чем в 2020 году - свыше 43,4 млрд рублей.

Доля госпрограмм в региональных выдачах ипотеки ВТБ составила около 30%. В рамках программы господдержки, с момента ее старта ВТБ провел в Новосибирской области 6,2 тыс. сделок почти на 15,8 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 900 клиентов банка в регионе, оформив кредиты более чем на 3 млрд рублей.

Остаются востребованы и кредиты наличными. В прошлом году около 39 тысяч жителей Новосибирской области оформили в ВТБ нецелевые кредиты почти на 28 млрд рублей. По сравнению предыдущим годом объем выдач в данном сегменте увеличился на 12%.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области за 2021 год вырос на 16% и превысил 100 млрд рублей. В сегменте классических пассивов с начала года объем средств физлиц на счетах ВТБ в регионе увеличился на 15% и превысил 64 млрд рублей. Объем вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продуты за год прирос на 18% до 36 млрд рублей.

- В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ продолжает активно внедрять цифровые продукты и сервисы. Так, например, доля ипотечных заявок, поданных клиентами банка в Новосибирской области онлайн, увеличилась с 30% в начале 2021 года до 50% в декабре. Число пользователей ВТБ Онлайн в нашем регионе за год выросло на четверть и, по последним данным, превысило 320 тысяч человек. Все отделения ВТБ работают по принципу «безбумажного офиса» - подписание документов клиентами осуществляется в электронном виде с помощью цифровой подписи. В 2022 году драйверами роста нашего бизнеса станут активизация работы с молодежью, пенсионерами и семьями с детьми, а также развитие партнерских проектов, - прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.