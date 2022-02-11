В Новосибирске затопило две улицы из-за повреждения трубы

Водители едут прямо по воде. Фото: Кадры из видео Инцидент Новосибирск

В пятницу, 11 февраля, затопило Пролетарскую и Покатную улицы в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

— Воды очень много, будьте осторожны, — предупреждает водитель. Во время потопа на Пролетарской образовалась пробка.

Вода разлилась на улицах Покатная и Пролетарская. Фото: 2ГИС

В Горводоканале КП-Новосибирск объяснили, что вода разлилась из-за аварии.

— Повреждение, работают бригады. Большую часть воды с улицы убрали, отключений не предполагается. Причина аварии уточняется, — сообщили в Горводоканале КП-Новосибирск.

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