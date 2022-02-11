Жительница Новосибирской области ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее брат. Фото: "АСТ-54".

Жительница Барабинска ищет свидетелей смертельной аварии, в которой погиб ее брат. ДТП произошло еще 8 января на трассе Р-254 «Иртыш» в районе Каргата. О поиске очевидцев сибирячка написала в соцсети.

— Ищу свидетелей аварии, которая произошла 8 января около 11 часов на трассе Р-254 «Иртыш», в районе Каргата. Погиб водитель седана LADA Priora из Барабинска, — написала женщина в паблике «АСТ-54».

По словам сибирячки, за рулем «Приоры» был ее 37-летний брат. Мужчина возвращался в Барабинск из Новосибирска. Сейчас известно, что «Лада» вылетела на встречку. От удара «Лада» превратилась в груду металлолома. Брат сибирячки погиб на месте, а водитель иномарки получил травмы. На переднем сидении в «Кие» находился 10-летний ребенок, он отделался ушибами.

Женщина просит всех, кому известны подробности аварии, связаться с ней по телефону — +79133990727 (Олеся).

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