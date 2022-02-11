В 60 домах на левом берегу Новосибирска отключили отопление в мороз

Жители 60 домов остались без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на пятницу, 11 февраля, в 0:45, сотрудники СГК обнаружили дефект на теплотрассе по улице Широкая. Об этом сообщили в Telegram-канале службы.

— Бригада работает на объекте, планирует сегодня к 12 часам дня сузить зону отключения. Время окончательного устранения дефекта сообщим в ближайшие часы, — объяснили в компании.

Сегодня в Новосибирске -23 градуса мороза. Отопление отключили в 53 жилых домах, 5 детских и 2 медицинских учреждениях. Без тепла остались жители Киевской, Новосибирской, Станционной, Широкой улиц, а также улицы Пархоменко.

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