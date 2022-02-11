В Новосибирске ожидается резкое потепление до -9 градусов 13 февраля

В Новосибирске ожидается резкое потепление 13 февраля. Фото: Алексей ФОКИН

Новосибирске в ближайшие дни ожидается потепление. Морозы ослабнут в воскресенье, 13 февраля. В этот день столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью субботы, 12 февраля, в Новосибирской области будет морозно — местами столбики термометров покажут -34 градуса. В ночь на воскресенье, 13 февраля, ожидается местами до -31 градуса, а вот днем резко потеплеет до -8…-13 градусов, в городе будет -9...-11 градусов, — уточняют метеорологи.

По данным сайте Gismeteo, 13 февраля в Новосибирске будет ясно. Температура воздуха составит -10…-14 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 14 февраля, в День влюбленных, погода будет приятной — температура воздуха днем составит -7 градусов. А еще ожидается небольшой снег.

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