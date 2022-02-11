В Новосибирском метро началась давка из-за измененного графика работы

Давки в метро начались после изменения графика работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В метро в Новосибирске начались жуткие давки в вагонах. Недавно, 8 февраля, в Новосибирском метрополитене объявили, что поезда будут ходить реже, чем обычно — так планировалось помешать распространению коронавируса. Однако получилось совсем наоборот.

— Людей прямо как в Москве, муравейники приезжают, не все успевают зайти. Приходится бороться за место, чтобы потом еще почти десять минут не ждать поезд. Мне вот ногу отдавили, но я не жалуюсь, это же не люди виноваты, — рассказывает читатель КП-Новосибирск Алексей.

Как объясняет мужчина, в вагонах стоят и люди без масок, кто-то кашляет, плачут дети. Новосибирцы громко возмущаются и толкаются, что доставляет дополнительные неудобства. Тем, кто успевает занять сидячие места, тоже достается: прямо на них ставят сумки или падают люди.

Напомним, во вторник, 8 февраля, Новосибирский метрополитен объявил об изменении графика работы из-за роста заболеваемости коронавирусом и снижения пассажироперевозки. В пресс-службе метро отмечали, что время ожидания поезда увеличится всего на одну минуту.

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