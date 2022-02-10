Новосибирские ученые рассказали о линейном ускорителе ЦКП «СКИФ»

Уникальность сибирской установки заключается в управлении сгустками электронов. Фото: «ЧС ИНФО»

В Академгородке Новосибирска на экспериментальном производстве Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН продолжается создание инженерного комплекса для ЦКП «СКИФ». Состоять комплекс будет из линейного ускорителя, каналов транспортировки пучка электронов и бустерного синхротрона, в котором пучок будет ускоряться и выпускаться в основное кольцо.

— Можно сказать, что с линейного ускорителя и начинается весь проект СКИФ, — рассказал «ЧС ИНФО» заведующий сектором Института ядерной физики СО РАН Алексей Левичев. — В нем расположен источник электронов, пушка, где и будут получать электронный пучок. С учетом всех систем ускорителя получается трехметровая установка.

По словам ученого, в Европе есть подобные установки, но технологии ИЯФ — уникальны.

— Зарубежные установки используют другие источники электронов, другую систему группировки пучка, другую систему ускорения. Такой установки как у нас, нигде в мире нет, — поделился Алексей Левичев.

По словам Левичева, уникальность сибирской установки заключается в управлении сгустками электронов. А это в свою очередь позволит формировать определенное излучение для конкретной задачи. А задач у СКИФа будет много. Синхротронное излучение позволит заглянуть в структуру образца в разных масштабах — от отдельных атомов до органов лабораторного животного. А также позволит изучать быстротекущие процессы, словно в замедленной съемке, и даже видеть их как голограмму.

Проект СКИФ важен не только для ученых, он также сможет предоставить огромные возможности для улучшения продукции в самых разных отраслях экономики.

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