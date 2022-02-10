В Новосибирске будут работать 10 экскурсионных маршрутов к МЧМ-2023

Гости смогут посетить ключевые объекты города. Фото: правительство НСО

В Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года разработают 10 экскурсионных маршрутов для туристов и гостей города. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в правительстве региона, 10 февраля.

— На данный момент планируется проработать около 10 экскурсионных маршрутов, рассказывающих о ключевых объектах города и региона. Они будут предложены туристам, самостоятельно путешествующим по региону во время проведения мероприятий, — рассказал заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

Он также отметил, что несмотря на коронавирусные ограничения, действующие в регионе, культурную составляющую мирового турнира и экскурсионные программы нужно готовить уже сейчас.

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