Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 14:56

В Новосибирской области хотят построить четыре мусорных полигона по концессиям

Мощность полигонов будет от 30 до 60 тысяч тонн в год
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сумма и сроки строительства станут известны после заключения соглашения.

Сумма и сроки строительства станут известны после заключения соглашения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство экономического развития Новосибирской области опубликовало перечень объектов, по котором можно заключить концессионное соглашение. Всего в списке 23 объекта, среди которых 4 мусорных полигона мощностью от 30 до 60 тысяч тонн в год.

— Полигоны будут располагаться в Куйбышеве, Кудринском и Новопокровском сельсоветах, а также в Каргате, — указано в документах.

Напомним, что в Новосибирской области в течение трех лет собираются построить 173 соцобъекта. В их число входят школы и детские сады, больницы и оздоровительные комплексы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области за три года построят более 170 соцобъектов

В 2022 году на их строительство планируют потратить около 20 миллиардов рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.