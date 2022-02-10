В Новосибирской области хотят построить четыре мусорных полигона по концессиям

Сумма и сроки строительства станут известны после заключения соглашения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство экономического развития Новосибирской области опубликовало перечень объектов, по котором можно заключить концессионное соглашение. Всего в списке 23 объекта, среди которых 4 мусорных полигона мощностью от 30 до 60 тысяч тонн в год.

— Полигоны будут располагаться в Куйбышеве, Кудринском и Новопокровском сельсоветах, а также в Каргате, — указано в документах.

Напомним, что в Новосибирской области в течение трех лет собираются построить 173 соцобъекта. В их число входят школы и детские сады, больницы и оздоровительные комплексы.

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