Новосибирский ученый прокомментировал заражение коронавирусом Владимира Жириновского

Владимир Жириновский вакцинировался три рада до того, как заболеть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молекулярный биолог из Новосибирска Сергей Седых прокомментировал заражение Владимира Жириновского коронавирусом после трех поставленных прививок. По словам ученого, вопреки распространенному мнению, несколько введенных в организм разных вакцин не могут негативно повлиять на иммунитет.

— «Убить иммунитет» прививками невозможно. Вакцинация, напротив, специфически стимулирует его. Каждый день мы пассивно иммунизируемся сотнями антигенов: с едой, микробами. В любой вакцине этих антигенов значительно меньше, — пояснил Сергей Седых КП-Новосибирск.

Ученый также отметил, что большое количество вакцинированных людей, которые в ноябре-декабре 2021 ревакцинировались, заболевают сейчас омикроном. По словам Сергея Седых, это связано с тем, что вакцинация специфически стимулирует иммунитет против того антигена, которым она была произведена.

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