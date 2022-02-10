В Новосибирске начали выдавать сухой паек школьникам на дистанционке

Льготники получили свой набор продуктов из школы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области школьники из многодетных семей, находящиеся на дистанционке, начали получать продуктовые наборы. О том, что включает в себя сухпаек, КП-Новосибирск рассказала старшеклассница из многодетной семьи.

— В наборе есть молоко, гречка, рис, какао порошок, сладкий рулет и рассыпной чай. Мне положили такие продукты, может быть у кого-то другой набор. Например, когда в 2020 году мы были на дистанционном обучении, тогда у всех продукты отличались, — поделилась школьница.

По словам девушки, сухпаек им раздали впервые во вторник, 8 февраля, за все время их нахождения на дистанционном обучении. Напомним, на карантин школьники ушли с 31 февраля.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объявил, что ученики-льготники с 5-10 классы во время двухнедельного карантина будут получать сухие пайки вместо бесплатных обедов.

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