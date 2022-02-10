Глава СК России поручил разобраться с коллекторами, угрожавшими сибирячке

По итогам проверки будет принято решение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Карасук Новосибирской области следователи начали проверку после того, как одной из местных жительниц начали поступать угрозы от коллекторов.

— Предварительно установлено, что в 2015 году женщина оформила займ в микрофинансовой организации, но платежные обязательства до конца не исполнила, — рассказали в СК по региону. — Через какое-то время женщине стали названивать и угрожать, требуя погасить кредит.

Проверку поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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