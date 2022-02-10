В Новосибирске водитель на угнанной машине чуть не сбил молодую семью с грудничком

Семейная пара возвращаюсь домой из магазина в момент случившегося. Фото: читательница Екатерина

В Новосибирске на улице Танковой водитель на угнанном «Жигули» чуть не сбил семейную пару с младенцем. Автомобилист проехал на красный свет, когда сибиряки переходили дорогу. Инцидент произошел вечером, 6 февраля, на Ипподромской улице. О том, как семье удалось избежать трагедии, КП-Новосибирск рассказала Екатерина, едва не ставшая с мужем и маленьким сыном жертвой лихача.

— Мы практически уже зашли на тротуар, оставалось буквально пара метров. Все машины стояли и откуда-то появился парень на белой «шестерке». Хорошо, что мы услышали гул странный и немного притормозили — и тут, чуть не сбив нас с ног, пролетел этот автомобиль. За ним ехала полиция, они все видели и погнались за ним во дворы, потому что он сразу же на светофоре повернул направо, — рассказала Екатерина.

Сами сибиряки тоже не стали терять времени даром и рванули во дворы за едва не сбившей их машиной. Водитель «Жигулей», к тому моменту, решил бросить свое авто и попытался вместе с пассажиркой сбежать пешком. Но сделать им этого не удалось.

— Полиция их задержала сразу же. На месте уже выяснилось, что это вовсе не их автомобиль, а у парня даже не было прав на вождение транспортного средства, — пояснила сибирячка.

Сибирячка написала на лихача заявление в полицию. КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области для выяснения все деталей истории.

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