В Новосибирске ГУМ обнесли забором из-за ремонта подпорной стены

Отремонтируют и ливневую канализацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске часть ГУМа обнесли забором перед предстоящим ремонтом. В паспорте объекта сказано, что ремонт должны будут закончить в апреле 2022 года.

— До апреля 2022 года должны быть проведена работы по ремонту фасада, подпорной стены и ливневой канализации, — сказано в паспорте объекта.

Напомним, что в январе на площадке между ГУМом и Сан Сити также снесли киоски. Работы были выполнены в преддверии Молодежного Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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