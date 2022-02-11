Погода в Новосибирске на 11 февраля 2022 года: дневные морозы до -20

В городе усилятся морозы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 11 февраля 2022 года по-прежнему будет солнечной, но при этом снова окрепнут морозы. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -22…-24 градусов, в пригороде — -27…-29. Днем термометр покажет около -15…-17 градусов. Будет малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до-32 градусов, а по юго-востоку — до -37. Днем —около -12…-17 градусов, местами до -22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.