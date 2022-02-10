Новосибирск оказался в рейтинге городов с самыми завидными женихами России

Новосибирские мужчины оказались на 6 месте рейтинга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новосибирск вошел в топ-10 городов, где живут самые завидные женихи России. К такому выводу пришли аналитики с сервиса «Работа.ру» после проведенного опроса среди женщин. Новосибирск разделил почетное шестое место с Екатеринбургом, Казанью и Калининградом.

— По 3% опрошенных назвали Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск подходящими для выстраивания личных отношений. Еще 2% респонденток отметили Тюмень, — рассказали аналитики «Работа.ру».

Лидирующую позицию в рейтинге заняла Москва. Так, 32% респонденток считают, что именно в столице проживают большинство завидных женихов. Сразу после расположились женихи из северной столицы России — 23% опрошенных отдали свой голос за женихов из Санкт-Петербурга.

Аналитики рассказали, что при выборе жениха женщины обращают свое внимание больше всего на характер. Также одним из важнейших критериев являются обеспеченность мужчины, его внешность и личные качества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.