В Новосибирске будут судить мужчину, по вине которого на пожаре погибли 4 человека

Из шести жильцов выжили только двое. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу мужчины, которого обвиняют в смерти 4 человек по неосторожности. Напомним, что инцидент произошел ночью 19 января 2021 года. Неисправная проводка вызвала пожар в надстройке над гаражом, где проживало шесть человек.

— Обвиняемый самовольно сделал надстройку над своим гаражом и провел электричество в обход схемы электроснабжения. Осенью 2020 года мужчина пустил в надстройку жильцов, причем постоянно игнорировал их жалобы на неполадки с электричеством, — рассказали в региональной прокуратуре.

Ночью 19 января 2021 года в надстройке случился пожар, в котором погибли четверо спящих жильцов, еще двое проживающих спаслись.

Прокуратура заключила, что обвинение обосновано, а доказательств достаточно, чтобы направить дело в суд.

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