Экс-депутат Госдумы из Новосибирска предлагает усыплять бездомных собак

Бездомные псы едва не напали на экс-депутата, когда она вышла из подъезда. Фото: Людмила МАРЧУК

Бывший депутат Госдумы из Новосибирска Вера Ганзя предлагает принять закон об усыплении бездомных псов. Недавно женщина сама лично столкнулась со стаей бродячих псов и напугалась. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

— Вернулась домой с мусором. Потому что на пути попалась стая из 10-12 больших собак. Не стала рисковать. Поискала советы кинолога, что делать, если нападает стая бродячих собак, — написала она в соцсети.

После изучения советов бывший депутат пришла к выводу, что Государственной Думе следует принять закон об обязательном отлове бродячих животных и об их усыплении. Кроме того, Вера Ганзя предлагает ужесточить ответственность граждан за брошенных на улицу домашних животных.

Напомним, ранее депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус рассказала, сколько раз в 2021 году бродячие псы напали на жителей Новосибирска. По ее данным, за прошлый год в Новосибирске зарегистрировали 1170 нападений бродячих животных на местных жителей.

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