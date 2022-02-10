Врачи спасли ребенка. Фото: Виктория МИНАЕВА

Годовалый ребенок проглотил камень в Новосибирской области. Инцидент произошел в рабочем поселке Кольцово.

— Мальчика сразу же отвезли в больницу. Ему поставили диагноз — «инородное тело в ЖКТ». Как выяснилось позже он проглотил камень в саду, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Это уже не первый случай, когда врачи обнаруживают у детей в желудках инородные тела. К примеру, в рабочем поселке Чаны у младенца обнаружили в ЖКТ скобку от степлера. Врачи оказали ему первую помощь и не стали госпитализировать.

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