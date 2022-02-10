Сибирячка спасла бойцовского пса, которого хозяева довели до истощения и бросили в подъезде

Бойцовскому псу нужен опытный хозяин. Фото: группа «Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск» «ВКонтакте».

Новосибирская зоозащитница Наталья ищет хозяев бойцовскому псу, над которым издевались хозяева, а потом бросили в подъезде.

— Пять дней назад к нам попал стаффордширдский американский терьер в ужасном состоянии. Пес истощен, весь в аллергии, шея вся разодранная, уши убитые, лысые. Хозяева бросили его в подъезде, мы пристроили его на СТО, где уже живет девочка-стаффорд. Поначалу все было хорошо, но с утра они разодрались напрочь. Рассадили их по разным углам на привязи, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Однако пес никогда не проявлял агрессии к людям, говорит зоозащитница. Пес слушает все команды и ходит рядом на прогулке, но ему требуется ответственный хозяин. Волонтеры пристраивают собаку в семью без других животных и маленьких детей.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь волонтерам — свяжитесь с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03 или напишите в группу «Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск» «ВКонтакте».

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