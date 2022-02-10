Следком начал проверку после смертельного пожара под Новосибирском

Пожар мог начаться после неправильной эксплуатации домашней техники. Фото: Следком 54

Следком организовал проверку после смерти 60-летнего мужчины в пожаре под Новосибирском в поселке Преображенский Чулымского района. Инцидент произошел вечером в среду, 9 февраля. Пока причиной пожара считается — неосторожное обращение с техникой.

— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение проверки, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Специалисты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. После всех проверок будет принято соответствующее решение.

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