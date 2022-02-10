В Новосибирскую область из Узбекистана впервые привезли радужную форель

20 тонн радужной форели отправили в область.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирскую область впервые поступило 20 тонн радужной форели из Узбекистана. Замороженная рыба прибыла на прошлой неделе по заказу одной из компаний. Транспортировку контролировал местный Россельхознадзор.
— Впервые 20 тонн мороженой рыбы поступили автомобильным транспортом с аттестованного узбекистанского предприятия в адрес одной из новосибирских организаций для дальнейшей реализации, — рассказали на сайте Россельхознадзора.
В ведомстве также отметили, что импорт форели был заранее согласован, и транспортировка произошла без каких-либо нарушений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер