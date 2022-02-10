В Новосибирскую область из Узбекистана впервые привезли радужную форель

20 тонн радужной форели отправили в область. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирскую область впервые поступило 20 тонн радужной форели из Узбекистана. Замороженная рыба прибыла на прошлой неделе по заказу одной из компаний. Транспортировку контролировал местный Россельхознадзор.

— Впервые 20 тонн мороженой рыбы поступили автомобильным транспортом с аттестованного узбекистанского предприятия в адрес одной из новосибирских организаций для дальнейшей реализации, — рассказали на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве также отметили, что импорт форели был заранее согласован, и транспортировка произошла без каких-либо нарушений.

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