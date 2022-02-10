Свинокомплекс использует наилучшие доступные технологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура подала иск в суд на новосибирский свинокомплекс «Кудряшовский». Поводом для иска стала проверка, во время которой выяснилось, что предприятие не использует на некоторых объектах технологии для уменьшения неприятного запаха. Однако, в «Кудряшовском» рассказали, что к ним иск не поступал.

— Судебный иск на предприятие не поступал, только после его изучения возможно делать комментарии. До этого момента можем повторить ранее озвученную позицию, что нами используются наилучшие доступные технологии, ведется постоянная работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов, — рассказали КП-Новосибирск на предприятии.

Также в «Кудряшовском» подчеркнули, что по результатам прокурорской проверки, их предприятие не является источником неприятного запаха.

Напомним, что проверки для «Кудряшовского» давно стали обычным делом. Например, в октябре после очередного визита, прокуроры сделали вывод, что предприятие делает не все возможное, чтобы сократить количество вредных выбросов.

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