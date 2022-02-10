Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 8:09

В новосибирской больнице коллектор пытался пробиться в палату к женщине, задолжавшей по кредиту

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали предполагаемого коллектора, который под видом сотрудника банка пытался проникнуть в палату к больной женщине
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 11.35 в понедельник сигнал тревожной кнопки поступил из регистратуры больницы в центральной части Новосибирска - медицинские учреждения вообще крайне редко попадают в хроники Агентства.

Прибывшим бойцам ГБР-75 ГВАРДИИ медперсонал указал на агрессивно настроенного мужчину. Тот наотрез отказывался надеть маску и требовал показать, где находится одна из пациенток.

Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и размахивал каким-то удостоверением, которое, правда, не хотел показывать близко. Причину своего визита он объяснил желанием во внесудебном порядке урегулировать с женщиной вопрос о допущенной просрочке по кредиту.

Грубое и наглое поведение мужчины, переходящее в хамство, дало сотрудникам ГВАРДИИ все основания считать, что перед ними вовсе не сотрудник кредитного учреждения, а простой коллектор. Кроме того, налицо (а точнее, на лице дебошира) было нарушение масочного режима и статьи 23 Конституции РФ, гарантирующей неприкосновенность частной жизни. Поэтому бойцы Агентства самостоятельно вызвали и передали задержанного полиции.

Теперь предполагаемый коллектор сам должен будет заплатить штраф как минимум за нарушение масочного режима в общественных местах.