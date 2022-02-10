В Новосибирске пациентов с легким течением коронавируса будут лечить дистанционно

Новосибирцев с легкой формой коронавируса будут консультировать удаленно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь переболеть коронавирусом можно дистанционно: по телефону пациенту откроют больничный, оценят его состояние, а через неделю выпишут. Однако такой вариант работает только в случае легкой формы течения заболевания, сообщают в пресс-центре правительства Новосибирской области.

— Регистратор отмечает основные параметры при опросе — результаты тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент. Это все фиксируется в единой информационной системе, — рассказала Елена Аксенова.

После регистрации врачи звонят каждому пациенту, чтобы открыть больничный, отметить симптомы и посоветовать лекарства. Затем врач определяет, кому нужен выезд бригады, а кого можно оставить на регулярном контроле дистанционного оператора. При этом пациент всегда может сообщить об осложнениях, и тогда к нему придет врач.

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