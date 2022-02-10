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Общество10 февраля 2022 7:56

Стало известно, сколько штрафов за нарушения ПДД выписали новосибирцам в 2021 году

Было оформлено свыше миллиона постановлений
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Стало известно, сколько штрафов за нарушения ПДД выписали новосибирцам в 2021 году.

Стало известно, сколько штрафов за нарушения ПДД выписали новосибирцам в 2021 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 февраля, стало известно, сколько штрафов получили новосибирцы в 2021 году за нарушения ПДД. Количество выписанных постановлений КП-Новосибирск озвучила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД по Новосибирску Анна Ворновская.

— Все деньги со штрафов идут в дорожный фонд Новосибирской области. По итогу 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено 1 105 000 постановлений, — уточнила Анна Ворновская КП-Новосибирск.

Точная сумма штрафов неизвестна. Так как в каждом постановлении цифры варьируются. Минимальная сумма штрафа — 250 рублей.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, сколько камер фото и видеофиксаций нарушений ПДД установлено в Новосибирске. Самые распространенные — устройства, определяющие превышение скорости.

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