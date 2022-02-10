Больше 4 тысяч новосибирцев за сутки заболели коронавирусом

За то же время умерли 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 394 человека, включая 857 детей.

— Общее число заболевших таким образом достигло 128 400 человек, из них — 16 697 — дети. Выздоровели за сутки 487 пациентов, общее число выздоровевших — 78 949, — сообщает оперштаб.

Умерли девять пациентов: четверо мужчин от 60 до 78 лет и пять женщин от 53 до 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 755 человек

В отделениях реанимации лежат 290 человек, среди них 53 пациента подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 496 человек, в том числе 192 ребенка.

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