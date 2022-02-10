В ГИБДД рассказали, сколько камер фото и видеофиксации установлено в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько в Новосибирске установлено камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД по Новосибирску Анна Ворновская.

— На территории Новосибирска установлены 64 стационарные видеокамеры и 12 передвижных, — уточнила Анна Ворновская КП-Новосибирск.

По словам сотрудницы ГИБДД, самые распространенные камеры в городе — те, которые фиксируют превышение скорости от 20 километров и больше. Также часто камеры встречаются на перекрестках. Они фиксируют нарушения водителями очередности проезда.

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