Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 7:41

В ГИБДД рассказали, сколько камер фото и видеофиксации установлено в Новосибирске

Есть передвижные и стационарные устройства
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ГИБДД рассказали, сколько камер фото и видеофиксации установлено в Новосибирске.

В ГИБДД рассказали, сколько камер фото и видеофиксации установлено в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько в Новосибирске установлено камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД по Новосибирску Анна Ворновская.

— На территории Новосибирска установлены 64 стационарные видеокамеры и 12 передвижных, — уточнила Анна Ворновская КП-Новосибирск.

По словам сотрудницы ГИБДД, самые распространенные камеры в городе — те, которые фиксируют превышение скорости от 20 километров и больше. Также часто камеры встречаются на перекрестках. Они фиксируют нарушения водителями очередности проезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.