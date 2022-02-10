Новосибирские ученые испытали экспресс-тест на «омикрон»

Тест-система уже прошла апробацию в лабораториях. Фото: НИИ гриппа имени Смородинцева

Ученые разработали уникальный экспресс-тест, который сможет быстро выявлять штамм «омикрон». Об этом сообщили 9 февраля в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева.

— Тест-система прошла апробацию в лабораториях Санкт-Петербурга и Новосибирска и активно используется для скрининга биоматериалов от больных COVID-19 из разных регионов страны, — уточняется на сайте НИИ.

Система сможет отслеживать новый штамм коронавируса «омикрон» по специфическому гену S. Тесты выпускают компании «Биосан» и «Биолабмикс».

Напомним, ранее новосибирский врач сообщил, что «омикрон» увеличил количество положительных ПЦР-тестов в Новосибирской области в два раза.

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