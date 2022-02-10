Погода в Новосибирске на выходные 12 и 13 февраля 2022: морозы до -31

В субботу будет холодно, но в воскресенье начнёт теплеть. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на выходные 12 и 13 февраля 2022: ненадолго вернутся морозы до -30. Самый холодный день ожидается в субботу.

— 12 февраля в Новосибирске ночью похолодает до -23...-25 градусов, в пригороде до -31. Днём будет -14…-16. Будет солнечно, без осадков. Подует слабый юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. По области температура воздуха достигнет -34 градусов ночью и -22 градусов днем, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Но уже в воскресенье всё начнёт клониться к потеплению. 13 февраля пойдёт снег, а дневная температура поднимется до -9...-11 градусов. Ночью же по-прежнему будет холодно, до -24.