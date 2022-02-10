Депутат рассказала, сколько раз в 2021 году бродячие псы напали на новосибирцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, сколько раз в 2021 году бродячие псы на напали на жителей Новосибирска. Актуальные данные в своем Инстаграм опубликовала депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

— В 2021 году в Новосибирске зарегистрировали 1170 нападений бродячих животных на новосибирцев. Всего покусов в городе зарегистрировали 3282. Домашние животные напали 1968 раз, дикие (белки, ежи и прочие) 144 раза, — говорится в сообщении депутата.

По данным Пинус, за последние годы количество нападений бездомных животных на людей в Новосибирске сократилось. По мнению Пинус, это связано с введением в стране нового подхода в обращении с животными ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск).

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области бездомная собака прокусила школьнику ногу.

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