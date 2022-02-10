В Новосибирском зоопарке определили пол первого в России детеныша медоеда

Медоед уже выходит на прогулки с мамой. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке впервые в России родился детеныш медоеда. Ветеринары определили пол малыша — это девочка, она родилась 23 ноября 2021 года, но только сейчас начала показываться людям.

— Ветеринары зоопарка осмотрели малыша, взвесили, определили пол. Это девочка. Сейчас малышка весит 1,5 кг. Очень симпатичная. Пока она гуляет только рядом с матерью. И прогулки эти не очень продолжительные. Самка, как только услышит или увидит что-то подозрительное, сразу берет дочку и несет ее в домик, — сообщили в зоопарке.

Несмотря на то, что условия размножения медоедов мало изучены, а в Новосибирске они живут всего два года, именно здесь этим животным стало комфортно, как дома. Ранее в российских зоопарках не рождались детеныши медоедов.

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