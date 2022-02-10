В Новосибирске за 69 миллионов рублей укрепят берег Обского моря

Пляж Обского водохранилища укрепят за два года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске объявлен аукцион на восстановление и укрепление пляжа Обского водохранилища. Документы опубликовали на сайте госзакупок 8 февраля.

— Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища на участке 4-7-й километр правого берега (пляж Академгородка) предназначены для предупреждения разрушения берега в целях сохранения объектов рекреации, участка Западно-Сибирской железной дороги, — указано в данных проектной документации.

На участке искусственного пляжа отсыпят песок общим объемом 90 тысяч кубических метров, при этом чуть больше половины песка уйдет на восстановление проектного профиля надводной части, а треть — на пополнение песчаного материала естественной бухты. Оставшейся частью песка засыпят поверхность пляжа.

Начальная цена аукциона — 69 044 710 рублей. Средства распределят примерно на две половины на 2022 и 2023 год.

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