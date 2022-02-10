В Новосибирске на год ограничат движение в Октябрьском районе города. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
ГИБДД Новосибирска предупредила горожан о временном ограничении движения в Октябрьском районе города. Связано оно с установкой комплексов и приборов фиксации ПДД.
— С января 2022 года по 31 декабря текущего года, на пересечении улиц Кирова-Лобова будут проводиться дорожные работы на проезжей части, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В связи с ограничениями водителей призвали быть внимательными. Автовладельцам напомнили, что нужно следить за дорожными знаками, обращать внимание на информационные щиты, а также соблюдать ПДД.
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