В Новосибирске пациент больницы покончил с собой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске пациент Железнодорожной больницы на улице Владимировский переулок покончил с собой. Об инциденте, который случился 8 февраля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Тело 74-летнего пенсионера обнаружили под окнами медучреждения. Известно, что он проходил лечение с сердечно-сосудистым заболеванием. Также у мужчины подозревали коронавирус, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Источник добавил, что лежал мужчина в одиночной палате на 4-м этаже.

В обстоятельствах гибели пенсионера предстоит разобраться следователям.

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