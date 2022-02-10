В Новосибирске пациент больницы покончил с собой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске пациент Железнодорожной больницы на улице Владимировский переулок покончил с собой. Об инциденте, который случился 8 февраля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Тело 74-летнего пенсионера обнаружили под окнами медучреждения. Известно, что он проходил лечение с сердечно-сосудистым заболеванием. Также у мужчины подозревали коронавирус, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Источник добавил, что лежал мужчина в одиночной палате на 4-м этаже.
В обстоятельствах гибели пенсионера предстоит разобраться следователям.
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