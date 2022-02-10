В Новосибирске из горящей пятиэтажки пожарные спасли 12 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирске в четверг, 10 февраля, загорелась квартира в пятиэтажке в Ленинском районе города. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, спасли с верхних этажей 9 человек, а из горящей квартиры вывели еще троих — один из них получил ожоги.

— Возгорание в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме на улице Широкая обнаружили очевидцы в 8 утра. Через три минуты первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия, в это время из двери квартиры на пятом этаже шел дым, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Человека, который получил ожоги, в больницу увезла скорая помощь, его госпитализировали.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 8:12. Огонь повредил домашние вещи. Площадь возгорания составила 2 квадрата. Пожар тушили 11 человек и 4 единицы техники. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.

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