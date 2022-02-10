В Новосибирске объявили конкурс на размещение умных остановок за 395 миллионов рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на размещение 210 умных остановок. Фото: София Березовская

В мэрии Новосибирска объявили конкурс на установку умных остановок. Эту информацию разместили 10 февраля на сайте городской мэрии.

— В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса, — указано в сообщении.

Умные остановки будут представлять собой металлическую конструкцию серого цвета из модулей с легко заменяемыми деталями. Там установят тревожные кнопки и видеонаблюдение, умные карты с навигацией, зарядки для телефонов и точку доступа к интернету.

Уточняется, что сумма инвестиций составит не менее 395 млн рублей, а концессионное соглашение заключат на 15 лет. Прием заявок на конкурс завершится 28 февраля: выберут подрядчика, предложившего самые выгодные условия.

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