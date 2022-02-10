Решение о продлении дистанционного обучения в школах Новосибирска примут 11 февраля

Детям могут продлить дистанционку с 14 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Новосибирска 11 февраля расскажут, выйдут ли школьники с дистанционки в понедельник. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в официальном Telegram-канале Новосибирской области со ссылкой на вице-губернатора Сергея Нелюбова.

— Решение о формате обучения в школах Новосибирской области после 13 февраля будет принято завтра, — указано в сообщении.

На дистанционном обучении до 13 февраля находятся ученики 5-10 классов, а первоклассники ушли на двухнедельные каникулы. На очном обучении остались ученики 2-4-х и 11-х классов, а также учащиеся малокомплектных сельских школ. Также на удаленку перевели классы, в которых выявили заболевших коронавирусом учеников.

Напомним, ранее из-за роста заболеваемости в Новосибирской области были введены дополнительные ограничения.

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