Погода в Новосибирске на День Святого Валентина 14 февраля 2022: влюбленных порадует тепло

Только долгих морозов наступит долгожданное потепление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на День святого Валентина обещает быть приятной: после недели морозов в город вернется тепло и снегопады, что влюбленных может только порадовать.

— Температура днем поднимется до -7 градусов, а ночью опустится не выше -10. Все сутки будет идти небольшой снег, а ветер будет слабым, около 2-3 метров в секунду, — такой прогноз дает «Яндекс.Погода».

Такое же потепление обещает и сайт «GISMETEO». По его данным, днем будет пасмурно и тепло, всего 6 градусов мороза, и пойдет снег. А ночью столбики термометров покажут -12 градусов. Так что день всех влюбленных можно провести не только в кафе, но и прогуливаясь под снегопадом в парке.

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