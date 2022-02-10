В Новосибирске будут судить мужчину, задушившего шарфом 27-летнюю жену

В Новосибирске будут судить мужчину, задушившего шарфом 27-летгюю жену. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске будут судить мужчину, который расправился с гражданской женой — он задушил ее шарфом. В отношении него завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи выяснили, что 16 декабря 2021 года фигурант по делу находился вместе со своей сожительницей в комнате общежития по улице Сибиряков — Гвардейцев. Вечером они поссорились. В ходе конфликта из-за личных неприязненных отношений обвиняемый задушил шарфом 27-летнюю потерпевшую, после чего лег спать, — рассказали подробности в Следкоме.

Труп 27-летней девушки нашел ее родственник. Он сообщил об этом в полицию. Когда на место приехали правоохранители, 35-летний мужчина заявил, что его жена упала с дивана и зацепилась шарфом, в результате чего и погибла.

— Впоследствии оперативники выяснили, что мужчина пытался повести правоохранителей по ложному следу. Гражданин был задержан полицейскими и доставлен к следователю следственного комитета, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На время следствия новосибирца поместили в СИЗО. Вину в содеянном он признал.

Сейчас уголовное дело в отношении него направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.