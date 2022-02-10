В Новосибирске на сцене НОВАТа выступят Николай Цискаридзе и настоящий пони

По словам тренера, пони нравится участвовать в балете. Фото: НОВАТ

Спектакль «Тщетная предосторожность» — пасторальный балет про двух влюбленных — пройдет 11 и 12 февраля в НОВАТе. На главной новосибирской сцене выступят народный артист России Николай Цискаридзе и шестилетний пони.

— Премьерные показы состоятся 11 и 12 февраля. В вечерних спектаклях роль вдовы Симоны исполнит народный артист России Николай Цискаридзе, Лиза — Анжелина Воронцова, Колен — Никита Четвериков, — указано на сайте НОВАТа.

По сцене будет везти тележку самый настоящий пони с необычным именем «Дизайн шик zoo». Тренера лошадей Новосибирского зоопарка Ксения рассказала, что это дебют малыша, «он очень доволен и ему все нравится».

На данный момент есть еще около 30 билетов на балет в субботу, 12 февраля, на 13 часов- остались только места на балконе. Все билеты на вечерние показы с участием Николая Цискаридзе уже распроданы.

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