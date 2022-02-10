В Новосибирске стоквартирный дом отремонтируют за счет средств жильцов

Стоквартирный дом все же отремонтируют в 2022 году. Фото: мэрия Новосибирска

Фасад стоквартирного дома в 2022 году отремонтируют на деньги жильцов. Об этом рассказал начальник управления жилищной политики МинЖКХиЭ региона Евгений Юрченко в прямом эфире телеканала «ОТС».

— Независимо от того, памятник это или объект культурного наследия, — это многоквартирный дом. И капитальный ремонт будет производиться за счет тех же самых взносов на капитальный ремонт, которые жители этого дома платят, — сообщил Евгений Юрченко.

Кроме того, заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов отметил, что ремонт фасада дома-памятника со стороны двора планируется выполнить в первую очередь. Если на реставрацию не хватит собранных денег, дополнительно привлекут средства из областного бюджета.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска отказались от капитального ремонта стоквартирного дома. Обновление фасада обойдется в 116 миллионов рублей, на это в городском бюджете не хватило бы средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.