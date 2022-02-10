Пробки в Новосибирске на утро 10 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Новогодней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 30 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Новогодней. Кроме того, пробки сковали улицы Покрышкина, Титова и Троллейную. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу города сложно проехать по улицам Большевистской, Кирова и Добролюбова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Восход.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 10 февраля, достиг 6 баллов.

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