Пожар в частном доме под Новосибирском удалось потушить

На патере работало 17 человек и 5 единиц техники. Фото: МЧС по НСО
Пожар в частном доме в поселке Марусино Новосибирской области удалось потушить. Пожарным потребовалось на работу примерно 50 минут.
Площадь пожара уточняется. Фото: МЧС по НСО
— В течение 50 минут пожарные локализовали возгорание, еще через пять минут ликвидировали открытое горение. Также дежурный караул эвакуировал на безопасное расстояние газовые баллоны из горящего строения. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МЧС.
Причину возгорания будут выяснять после всех работ. Фото: МЧС по НСО
В настоящих момент пожарные занимаются проливкой и разбирают обгоревших конструкций. После всех работ начнут выяснять причину возгорания. Всего при тушении пожара было задействовано 17 человек и 5 единиц техники.
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