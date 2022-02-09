Пожар в частном доме под Новосибирском удалось потушить

На патере работало 17 человек и 5 единиц техники. Фото: МЧС по НСО

Пожар в частном доме в поселке Марусино Новосибирской области удалось потушить. Пожарным потребовалось на работу примерно 50 минут.

Площадь пожара уточняется. Фото: МЧС по НСО

— В течение 50 минут пожарные локализовали возгорание, еще через пять минут ликвидировали открытое горение. Также дежурный караул эвакуировал на безопасное расстояние газовые баллоны из горящего строения. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МЧС.

Причину возгорания будут выяснять после всех работ. Фото: МЧС по НСО

В настоящих момент пожарные занимаются проливкой и разбирают обгоревших конструкций. После всех работ начнут выяснять причину возгорания. Всего при тушении пожара было задействовано 17 человек и 5 единиц техники.

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