Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 16:32

Татуировщик оценил рисунок на груди Моргенштерна, из-за которого на него завели дело

У репера на груди изображены растения, напоминающие коноплю
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На рэпера завели административное дело за пропаганду наркотиков.

На рэпера завели административное дело за пропаганду наркотиков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тату-мастер Михаил Федосеев рассказал, что думает о татуировках на груди рэпера Моргенштерна, из-за которых на музыканта завели административное дело о пропаганде наркотиков.

— Не знаю, как насчет пропаганды, и может ли татуировка являться таковой, но изображен явно не лопух и не папоротник. Но пропаганда? Хотя, зависит от поведения носителя. Если он нужно-ненужно демонстрирует и навязывает, то, наверно, возможно назвать и пропагандой, — рассказал Федосеев NEWS.ru.

Напомним, на рэпера завели административное дело из-за татуировки, которая внешне похожа на коноплю. Кроме того, в трех клипах Моргенштерна также увидели пропаганду наркотиков. Сам репер, однако, свою вину не признает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.