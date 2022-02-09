Татуировщик оценил рисунок на груди Моргенштерна, из-за которого на него завели дело

На рэпера завели административное дело за пропаганду наркотиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тату-мастер Михаил Федосеев рассказал, что думает о татуировках на груди рэпера Моргенштерна, из-за которых на музыканта завели административное дело о пропаганде наркотиков.

— Не знаю, как насчет пропаганды, и может ли татуировка являться таковой, но изображен явно не лопух и не папоротник. Но пропаганда? Хотя, зависит от поведения носителя. Если он нужно-ненужно демонстрирует и навязывает, то, наверно, возможно назвать и пропагандой, — рассказал Федосеев NEWS.ru.

Напомним, на рэпера завели административное дело из-за татуировки, которая внешне похожа на коноплю. Кроме того, в трех клипах Моргенштерна также увидели пропаганду наркотиков. Сам репер, однако, свою вину не признает.

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