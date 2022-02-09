Диетолог раскрыл, к чему приведет болезненное желание правильно питаться

Больное желание правильно питаться может привести к болезням. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, что ждет человека, у которого есть болезненное желание питаться только правильной пищей. Такой режим питания может привести к расстройству пищевого поведения или орторексии. Такими подробностями она поделилась с NEWS.ru.

— Это опасное состояние, расстройство пищевого поведения — уже психиатрический диагноз. Практических всегда такое стремление вынуждает людей сильно ограничить рацион, повышается тревожность по поводу питания. Стремление «очиститься» для человека становится связкой — «если я ем плохую еду — значит я плохой». И такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну и испытывают большой стресс, если такая система нарушается, — объясняет диетолог.

По словам специалиста, когда любители правильного питания отходят от своего рациона, то для них это реальная катастрофа. Например, такое происходит с вегетарианцами, веганами, людям, ведущим активный образ жизни и спортсменам.

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