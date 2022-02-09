Новосибирские врачи присоединились к флешмобу в поддержку пациентов

Участвовали в акции врачи разных специальностей. Фото: кадр из видео

Врач из новосибирского НИИТО стал участником флешмоба ко Всемирному дню больного. В нем медики из разных регионов снимают короткое видео, где передают своеобразную «эстафету» другим врачам. Все это потом соединяется в один большой ролик. Его, кстати, уже успели оценить в областном минздраве.

— Очень радует, что несмотря на всю эту пандемийную историю медики не потеряли оптимизма и чувства юмора, ведь при лечении пациентов настрой врача играет очень важную роль, — поделился впечатлением министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Кроме Новосибирска в акции поучаствовали доктора из Владимира, Кемерово, Нижнего Новгорода, Рязани, Улан-Удэ, Саратова, Кызыла, Казани, Краснодара и Якутска.

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